Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Le ministre Serge Papin engage une action de sensibilisation face à l’impact environnemental des déplacements liés aux vacances et aux loisirs des Français.
Alors que le transport représente 69 % de l’empreinte carbone globale du tourisme en France, la majorité de ces émissions découle directement du trajet effectué entre le domicile et le lieu de séjour.
En France, la voiture individuelle reste le mode de transport prédominant pour 79 % des départs en vacances et génère 53 % des émissions de gaz à effet de serre du transport touristique.
À l’inverse, si le transport aérien ne représente que 6 % de l’ensemble des voyages enregistrés, son impact écologique s’avère disproportionné, puisqu’il totalise 44 % des émissions de la filière.
A lire : Gaz à effet de serre : le tourisme doit (vite) agir ou mourir ?
Le ministre du Tourisme vient de lancer une campagne qui doit faire évoluer les comportements individuels en valorisant le voyage en train comme une composante à part entière de l’expérience touristique, tout en incitant à l’usage du vélo, de la marche ou de l’autopartage une fois arrivés à destination.
Alors que le transport représente 69 % de l’empreinte carbone globale du tourisme en France, la majorité de ces émissions découle directement du trajet effectué entre le domicile et le lieu de séjour.
En France, la voiture individuelle reste le mode de transport prédominant pour 79 % des départs en vacances et génère 53 % des émissions de gaz à effet de serre du transport touristique.
À l’inverse, si le transport aérien ne représente que 6 % de l’ensemble des voyages enregistrés, son impact écologique s’avère disproportionné, puisqu’il totalise 44 % des émissions de la filière.
A lire : Gaz à effet de serre : le tourisme doit (vite) agir ou mourir ?
Le ministre du Tourisme vient de lancer une campagne qui doit faire évoluer les comportements individuels en valorisant le voyage en train comme une composante à part entière de l’expérience touristique, tout en incitant à l’usage du vélo, de la marche ou de l’autopartage une fois arrivés à destination.
"Marquons les esprits, pas la planète" : une campagne pour transformer l'imaginaire du voyage
Autres articles
-
Pavillon Bleu 2026 : quels sont les sites labellisés ?
-
Chômage partiel : "le sujet est bien ouvert" a affirmé Serge Papin
-
Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo
-
Guerre au Moyen-Orient : vers des aides pour les acteurs du tourisme ?
-
Tourisme : la France franchit le cap des 102 millions de visiteurs, mais l'Espagne garde la main sur le record des recettes
Pour maximiser l’impact de son message auprès du grand public, la DGE s’appuie sur un partenariat avec sept structures spécialisées dans les mobilités alternatives, l’hébergement et les loisirs.
La campagne est ainsi relayée par le réseau coopératif d’autopartage Citiz, la fédération d’hébergement Gîtes de France, ainsi que Lokki Rent, une plateforme dédiée à la location d’équipements sportifs.
Le secteur de l’aventure et des médias thématiques est également mobilisé à travers l’organisateur de courses de plein air La Mad Jacques et le média Mollow, spécialisé dans la décarbonation du voyage.
A lire : Évolution de la pollution des transports : faut-il s’alarmer ?
Enfin, l’application de guidage pour le vélo et la randonnée La Trace, ainsi que le site d’information Voyagerentrain.fr, complètent ce dispositif pour toucher une large communauté de voyageurs prêts à transformer leurs habitudes de déplacement.
La diffusion des supports de communication sera assurée pendant trois mois.
Ce réseau de diffusion est renforcé par le soutien d’organismes institutionnels et professionnels majeurs, parmi lesquels Atout France, l’ADEME, ADN Tourisme, l’association Acteurs du tourisme durable, le Réseau des Grands Sites de France, la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux, ainsi que l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Le déploiement de la campagne tout au long de la saison estivale entend ainsi proposer des alternatives concrètes pour concilier découverte des territoires et préservation des écosystèmes.
La campagne est ainsi relayée par le réseau coopératif d’autopartage Citiz, la fédération d’hébergement Gîtes de France, ainsi que Lokki Rent, une plateforme dédiée à la location d’équipements sportifs.
Le secteur de l’aventure et des médias thématiques est également mobilisé à travers l’organisateur de courses de plein air La Mad Jacques et le média Mollow, spécialisé dans la décarbonation du voyage.
A lire : Évolution de la pollution des transports : faut-il s’alarmer ?
Enfin, l’application de guidage pour le vélo et la randonnée La Trace, ainsi que le site d’information Voyagerentrain.fr, complètent ce dispositif pour toucher une large communauté de voyageurs prêts à transformer leurs habitudes de déplacement.
La diffusion des supports de communication sera assurée pendant trois mois.
Ce réseau de diffusion est renforcé par le soutien d’organismes institutionnels et professionnels majeurs, parmi lesquels Atout France, l’ADEME, ADN Tourisme, l’association Acteurs du tourisme durable, le Réseau des Grands Sites de France, la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux, ainsi que l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Le déploiement de la campagne tout au long de la saison estivale entend ainsi proposer des alternatives concrètes pour concilier découverte des territoires et préservation des écosystèmes.