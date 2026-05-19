Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Pour maximiser l’impact de son message auprès du grand public, la DGE s’appuie sur un partenariat avec sept structures spécialisées dans les mobilités alternatives, l’hébergement et les loisirs.La campagne est ainsi relayée par le réseau coopératif d’autopartage Citiz, la fédération d’hébergement Gîtes de France, ainsi que Lokki Rent, une plateforme dédiée à la location d’équipements sportifs.Le secteur de l’aventure et des médias thématiques est également mobilisé à travers l’organisateur de courses de plein air La Mad Jacques et le média Mollow, spécialisé dans la décarbonation du voyage.Le déploiement de la campagne tout au long de la saison estivale entend ainsi proposer des alternatives concrètes pour concilier découverte des territoires et préservation des écosystèmes.