TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Voyages Responsables  
Recherche avancée

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Le gouvernement relance la campagne "Marquons les esprits, pas la planète"


Le ministère des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat lance la deuxième édition de sa campagne nationale de sensibilisation aux mobilités touristiques écoresponsables. Intitulée « Marquons les esprits, pas la planète », cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale visant à positionner la France comme la première destination durable mondiale à l’horizon 2030.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 5 Juin 2026 à 17:28

Le Gouvernement relance la campagne « Marquons les esprits, pas la planète », despositphotos.com
Le Gouvernement relance la campagne « Marquons les esprits, pas la planète », despositphotos.com
MSC Croisières
Le ministre Serge Papin engage une action de sensibilisation face à l’impact environnemental des déplacements liés aux vacances et aux loisirs des Français.

Alors que le transport représente 69 % de l’empreinte carbone globale du tourisme en France, la majorité de ces émissions découle directement du trajet effectué entre le domicile et le lieu de séjour.

En France, la voiture individuelle reste le mode de transport prédominant pour 79 % des départs en vacances et génère 53 % des émissions de gaz à effet de serre du transport touristique.

À l’inverse, si le transport aérien ne représente que 6 % de l’ensemble des voyages enregistrés, son impact écologique s’avère disproportionné, puisqu’il totalise 44 % des émissions de la filière.

A lire : Gaz à effet de serre : le tourisme doit (vite) agir ou mourir ?

Le ministre du Tourisme vient de lancer une campagne qui doit faire évoluer les comportements individuels en valorisant le voyage en train comme une composante à part entière de l’expérience touristique, tout en incitant à l’usage du vélo, de la marche ou de l’autopartage une fois arrivés à destination.

"Marquons les esprits, pas la planète" : une campagne pour transformer l'imaginaire du voyage

Autres articles
Pour maximiser l’impact de son message auprès du grand public, la DGE s’appuie sur un partenariat avec sept structures spécialisées dans les mobilités alternatives, l’hébergement et les loisirs.

La campagne est ainsi relayée par le réseau coopératif d’autopartage Citiz, la fédération d’hébergement Gîtes de France, ainsi que Lokki Rent, une plateforme dédiée à la location d’équipements sportifs.

Le secteur de l’aventure et des médias thématiques est également mobilisé à travers l’organisateur de courses de plein air La Mad Jacques et le média Mollow, spécialisé dans la décarbonation du voyage.

A lire : Évolution de la pollution des transports : faut-il s’alarmer ?

Enfin, l’application de guidage pour le vélo et la randonnée La Trace, ainsi que le site d’information Voyagerentrain.fr, complètent ce dispositif pour toucher une large communauté de voyageurs prêts à transformer leurs habitudes de déplacement.

La diffusion des supports de communication sera assurée pendant trois mois.

Ce réseau de diffusion est renforcé par le soutien d’organismes institutionnels et professionnels majeurs, parmi lesquels Atout France, l’ADEME, ADN Tourisme, l’association Acteurs du tourisme durable, le Réseau des Grands Sites de France, la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux, ainsi que l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

Le déploiement de la campagne tout au long de la saison estivale entend ainsi proposer des alternatives concrètes pour concilier découverte des territoires et préservation des écosystèmes.

Lu 272 fois

Tags : serge papin, tourisme durable
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis
Dernière heure

Outre-mer : les compagnies aériennes tentent de briser l’attentisme des clients

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Atlantic Airways renforce sa desserte des Îles Féroé depuis Paris

Vacansoleil, du groupe Maeva, piraté à son tour

MSC World Asia : le compte à rebours est lancé avant son baptême au Havre

Brand News

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten
L’été approche à grands pas, et avec lui une envie d’évasion sereine, loin de l’agitation. Cap au...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LOIRE OCEAN VOYAGES - Conseiller Voyages H/F - CDI - (La Roche sur Yon (85))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villabé (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires
Distribution

Distribution

Didier Arino (Protourisme) : "Cette année, le prix s'impose plus que jamais comme critère numéro 1"

Didier Arino (Protourisme) : "Cette année, le prix s'impose plus que jamais comme critère numéro 1"
Partez en France

Partez en France

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Pouilles : dans le Salento, la sucess story de la famille Reale

Pouilles : dans le Salento, la sucess story de la famille Reale
Production

Production

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement
AirMaG

AirMaG

Outre-mer : les compagnies aériennes tentent de briser l’attentisme des clients

Outre-mer : les compagnies aériennes tentent de briser l’attentisme des clients
Transport

Transport

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains
La Travel Tech

La Travel Tech

Vacansoleil, du groupe Maeva, piraté à son tour

Vacansoleil, du groupe Maeva, piraté à son tour
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Cristiano Ronaldo co-exporte son enseigne de restauration haut de gamme TATEL à Malte

Cristiano Ronaldo co-exporte son enseigne de restauration haut de gamme TATEL à Malte
HotelMaG

Hébergement

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique
Futuroscopie

Futuroscopie

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC World Asia : le compte à rebours est lancé avant son baptême au Havre

MSC World Asia : le compte à rebours est lancé avant son baptême au Havre
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias