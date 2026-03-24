Guerre au Moyen-Orient : vers des aides pour les acteurs du tourisme ?

Si l'inquiétude n'est pas encore palpable, est-ce que le gouvernement pourra intervenir en cas de difficultés durables ?



Nous avons pris notre téléphone et sollicité Bercy.



" Il n'y a pas de dispositif d'aide qui soit aujourd'hui réfléchi concernant les voyagistes et les agences de voyages.



Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Tout va dépendre de la durée effective du conflit et de son impact sur l'ensemble des secteurs économiques à long terme.



Le conflit est en cours depuis maintenant trois semaines et de nombreux secteurs économiques en subissent les conséquences.



Sur le tourisme, l'impact, en réalité, est très variable selon les acteurs, " nous explique-t-on depuis le ministère des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat.



En effet, des tour-opérateurs spécialistes de l'Asie sont actuellement en difficulté, quand d'autres, plus généralistes, arrivent à limiter la casse. Même ceux qui ont fait de l'Europe leur terrain de jeu n'arrivent pas à tirer profit de la situation.



Les clients seraient très attentistes.



Le flux dans les agences de voyages n'est pas nul, mais il s'est réduit depuis quelques jours.



" Nous sommes en lien avec les syndicats.



Nous constatons effectivement une baisse des réservations, notamment pour des départs à destination de l'Asie, de l'Océanie et d'autres pays.



Dans le même temps, nous savons qu'il y a un effet prix qui peut aussi être dissuasif pour les consommateurs. Aujourd'hui, nous continuons d'être attentifs à ce secteur et nous dialoguons avec ses représentants, " poursuit notre interlocuteur.