Travel Compositor prépare la succession de son fondateur Manuel Aragonés

Travel Compositor a annoncé une évolution de son organisation de direction et présente cette réorganisation comme une transition préparée de longue date afin d’assurer la continuité de son développement et de sa culture d’entreprise.
L’entreprise basée à Palma de Majorque a nommé deux nouveaux Managing Directors pour accompagner cette nouvelle phase de croissance.
Miguel Ángel Garoz, actuel CFO, prendra en charge les opérations, les ressources humaines, la finance et la structure corporate. Gonzalo Salvador, actuellement Product Owner Leader, supervisera pour sa part le marketing, les produits et le développement des solutions.
Les deux dirigeants travaillent depuis plusieurs années au sein de Travel Compositor et ont participé au développement international de la société.
L’entreprise basée à Palma de Majorque a nommé deux nouveaux Managing Directors pour accompagner cette nouvelle phase de croissance.
Miguel Ángel Garoz, actuel CFO, prendra en charge les opérations, les ressources humaines, la finance et la structure corporate. Gonzalo Salvador, actuellement Product Owner Leader, supervisera pour sa part le marketing, les produits et le développement des solutions.
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Pedro Cámara prend la tête de Travelsoft Services
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La réorganisation concerne également Travelsoft et sa plateforme Travelsoft Services lancée début 2025.
Manuel Aragonés quittera également ses fonctions de CEO de Travelsoft Services. Il sera remplacé par Pedro Cámara, actuel CEO de Travelgate et figure reconnue de la travel tech espagnole.
Selon Christian Sabbagh, fondateur et CEO de Travelsoft, cette évolution doit permettre de "renforcer les synergies entre les différentes entités du groupe et d’accélérer l’innovation technologique".
A lire aussi : Travel Explorer : quelle valeur ajoutée pour les agences ?
Manuel Aragonés quittera également ses fonctions de CEO de Travelsoft Services. Il sera remplacé par Pedro Cámara, actuel CEO de Travelgate et figure reconnue de la travel tech espagnole.
Selon Christian Sabbagh, fondateur et CEO de Travelsoft, cette évolution doit permettre de "renforcer les synergies entre les différentes entités du groupe et d’accélérer l’innovation technologique".
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