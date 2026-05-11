Travel Compositor prépare la succession de son fondateur Manuel Aragonés

La réorganisation concerne égalementet sa plateformelancée début 2025.quittera également ses fonctions de. Il sera remplacé par Pedro Cámara, actuel CEO de Travelgate et figure reconnue de la travel tech espagnole.Selon, fondateur et CEO de Travelsoft, cette évolution doit permettre de "renforcer les synergies entre les différentes entités du groupe et d’accélérer l’innovation technologique".