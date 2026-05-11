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Travel Compositor prépare la succession de son fondateur Manuel Aragonés

L’entreprise de travel tech réorganise sa gouvernance


Travel Compositor a annoncé une évolution de son organisation de direction dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale. Son fondateur et CEO Manuel Aragonés quittera ses fonctions exécutives en octobre 2026 après plus de douze ans à la tête de l’entreprise. Deux nouveaux Managing Directors issus des équipes internes prendront progressivement le relais tandis que Pedro Cámara, CEO de Travelgate, récupérera la direction de Travelsoft Services.


Rédigé par le Lundi 11 Mai 2026 à 16:44

Changement au sein de Travel Compositor. Travelsoft
Changement au sein de Travel Compositor. Travelsoft
Exotismes
Travel Compositor a annoncé une évolution de son organisation de direction et présente cette réorganisation comme une transition préparée de longue date afin d’assurer la continuité de son développement et de sa culture d’entreprise.

L’entreprise basée à Palma de Majorque a nommé deux nouveaux Managing Directors pour accompagner cette nouvelle phase de croissance.

Miguel Ángel Garoz, actuel CFO, prendra en charge les opérations, les ressources humaines, la finance et la structure corporate. Gonzalo Salvador, actuellement Product Owner Leader, supervisera pour sa part le marketing, les produits et le développement des solutions.

Les deux dirigeants travaillent depuis plusieurs années au sein de Travel Compositor et ont participé au développement international de la société.

Pedro Cámara prend la tête de Travelsoft Services

Autres articles
La réorganisation concerne également Travelsoft et sa plateforme Travelsoft Services lancée début 2025.

Manuel Aragonés quittera également ses fonctions de CEO de Travelsoft Services. Il sera remplacé par Pedro Cámara, actuel CEO de Travelgate et figure reconnue de la travel tech espagnole.

Selon Christian Sabbagh, fondateur et CEO de Travelsoft, cette évolution doit permettre de "renforcer les synergies entre les différentes entités du groupe et d’accélérer l’innovation technologique".

A lire aussi : Travel Explorer : quelle valeur ajoutée pour les agences ?

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Tags : Travel Compositor, travelsoft
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