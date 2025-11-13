Travel Explorer : quelle valeur ajoutée pour les agences ?

Un jour, j’ai vendu ma participation et avec cet argent, j’ai décidé de passer de l’autre côté et de créer une technologie pour les voyagistes

Manuel a créé un truc, franchement assez exceptionnel, même s'il persiste certains défauts

On commence simplement par saisir une date et un nombre de personnes, puis on complexifie le séjour. Comme vous l’avez vu sur le fil d’Ariane en haut, on commence par le transport, puis les hébergements, puis les activités. C’est un processus normal, mais ce qui est intéressant, c’est qu’on peut passer d’un onglet à l’autre : choisir un transport, choisir un hébergement, revenir en arrière, et ainsi de suite, pour composer ainsi un séjour,