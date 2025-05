Héliades dévoile sa nouvelle brochure Chypre Tendances 2025

La brochure 2025 de Chypre par Héliades rassemble une. En tête d’affiche figure le, situé à proximité d’Ayia Napa. Pensé comme un village grec, il dispose d’une piscine, d’une animation familiale et d’une restauration en formule tout compris, proposée à partir de 549 € pour 4 jours et 3 nuits, vols inclus. Autre point fort,, construit en 2020, se distingue par ses équipements complets : cinq restaurants, six bars, un spa, quatre piscines extérieures, une piscine intérieure, un parc aquatique, et des activités variées. Le séjour y est accessible dès 599 € pour 4 jours.La sélection s’élargit avec leà Protaras, au tarif de 499 € pour 5 jours, ou encore leà Limassol, proposé à 749 € pour 4 jours. À Polis,propose une expérience plus exclusive dans un environnement naturel et paisible, pour un séjour de 4 jours à partir de 1 299 €. Cette offre hôtelière, couvrant plusieurs régions de l’île, s’accompagne de la possibilité d’arriver à Paphos ou Larnaca pour la majorité des produits.Les amateurs de découvertes culturelles pourront opter pour des circuits comme «», qui inclut une incursion dans la partie nord de l’île à Kyrenia, à partir de 1 199 € pour 8 jours. L’«», associant séjour fixe et excursions, inclut la visite de Paphos, Nicosie et des villages de montagne, à partir de 899 €. Enfin, deux autotours permettent de découvrir l’île en toute autonomie : «» et «», accessibles dès 699 €.