Top of Travel ajoute 4 nouvelles destinations européennes pour 2025

Nous allons mettre en place des Masterclasses cet hiver pour présenter nos nouvelles offres. Nous continuerons à utiliser le digital, avec des formations visio impliquant commerciaux, chefs de produit et partenaires locaux.



Nous avons prévu d'intensifier les formations et les événements pour nos partenaires afin de les familiariser avec nos nouvelles destinations et produit,

Et comme la spécialité du TO est de programmer des départs de province, il sera possible de rejoindre ces destinations depuis 26 villes du territoire métropolitain.Chacune des destinations accueillera un Top Clubs et se verra progammé plusieurs circuits, pour permettre de la découvrir selon ses envies.Concernant le plan de vol, les départs de Paris se feront tous les vendredis pour l'Albanie et la Bulgarie, les deux autres pays seront programmés les samedis.De plus, des départs depuis Nantes (les mardis, pour la Bulgarie et les samedis pour la Crète) et Lyon (la Crète chaque samedi) sont aussi prévus. nous confiait Olivier Velter, le directeur commercial de Top of Travel.