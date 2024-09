Top of Travel : 100 M€ de chiffre d’affaires, 100 clubs et 100 circuits d'ici 2030

Nous avons voulu offrir une expérience authentique et originale en lançant le Sénégal, avec une offre comprenant à la fois des séjours et des circuits.



Nous avons opté pour une approche très locale avec des activités telles que des initiations au djembé, des cours de cuisine sénégalaise et des visites de village.

Dakhla est une destination de rêve pour les amateurs de désert, avec ses bungalows aérés par une architecture climatologique innovante.

"Nous avons mis un point d'honneur à offrir des expériences authentiques avec des safaris, des ateliers de cuisine et des balades en train à travers les plantations de thé.

Nous lançons ce nouveau club pour offrir une gamme étendue d'excursions et de randonnées.

La Slovénie est parfaite pour allier détente et activités en plein air.

Enfin, Top of Travel enrichit son catalogue avec trois nouvelles destinations pour cet hiver.Parmi elles : des séjours et circuits immersifs au Sénégal dans la région du Siné-Saloum., responsable production chez Top of Travel souligne : "".n'est pas en reste avec un nouveau club à Dakhla. "".Enfin,, fait aussi son entrée dans la production. Au menu : leet deux circuits, dont un avec un safari en 4x4 à Mineria." souligne Marine Level.Pour cet hiver, le tour-opérateur élargit également son offre avec l'ouverture d'un. "".En parallèle,à Madère et Malte, répondant aux attentes des agences pour desEn Slovénie, après un été couronné de succès, l'offre fera la part belle à un nouveau séjour à Ljubljana et un éco-hôtel à Boring. "" ajoute Géraldine Bonnet Jahouach, chef de produit.