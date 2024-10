Aya Voyages : une brochure sous le signe des nouveautés

Chez Aya Voyages, nous croyons que chaque voyage doit être une expérience unique, qui dépasse les attentes.



Cette nouvelle brochure, avec son design repensé et ses offres enrichies, reflète notre engagement à offrir des séjours authentiques, alliant découvertes et moments de détente.

Cette édition présente un catalogue élargi avectelles que le Japon, le Népal, le Cambodge, le Vietnam, le Panama, Cuba, le Pérou, les Antilles françaises, le Cap-Vert, l'Écosse, et les îles Féroé.Mais également,, un renforcement de certaines offres :: croisières supplémentaires sur la mer Rouge et le lac Nasser.: circuits inédits sur le Jordan Trail et séjours à Aqaba.: séjours exclusifs en hôtels 5 étoiles et circuits combinés.: circuits additionnels pour chaque destination.: circuits combinés pour des aventures mémorables.: nouveaux produits et circuits exclusifs. Adeline Kurban Fiani, CEO d’Aya Voyages , souligne l'importance de ce lancement, "La brochure est dès à présent disponible en agence et en ligne