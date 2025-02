Ôvoyages dévoile sa collection 2025

Avec plus de 180 000 clients ayant séjourné dans un Ôclub en 2024, la marque s’appuie sur un réseau aérien solide, proposant des départs depuis 9 villes en vols affrétés et 13 villes en vols réguliers ou low-cost.



De nouvelles connexions seront mises en place dès avril, avec des vols directs pour Agadir et Le Caire, et à partir de mai pour la Sicile et la Sardaigne.