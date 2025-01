Ôvoyages ouvre son capital pour doubler de taille

Cette politique d’expansion passe par le soutien des agences de voyages, physiques et en ligne, qui représentent 92% des ventes. Pour autant, Ôvoyages ambitionne de développer marginalement les ventes directes à l’avenir, avec l’ambition de renforcer sa notoriété auprès du grand public.



Fort de l’entrée dans son capital de Turenne Groupe sensible au sujet et alors qu’un bilan carbone de l’entreprise par KPMG est en cours, Ôvoyages entend également structurer sa démarche RSE.



Les « fondations sont bonnes, » le prêt garanti par l’état après le Covid a été remboursé. « Seul, nous sommes allés vite. Avec l’ouverture de notre capital, nous voulons aller plus loin et asseoir notre position de leader indépendant ]i» conclut Raouf Benslimane.