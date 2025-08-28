RAOUF BENSLIMANE

1989/1993 - Co fondateur et Directeur commercial de Servipro, entreprise spécialisée dans la sûreté et la vidéosurveillance des ambassades, des banques et des hypermarchés. Il s'agit de la 1ere société à importer sur le marché français les caméras sous dôme ( ou à bulle ) d’origine américaines. Elles sont installées aujourd'hui dans toutes les banques hypermarchés et lieu publics.



1994 - Direction des ventes de la Société GPA, Groupe Athéna Assurances, spécilaiste de la gestion de l’épargne des particuliers

1997 - Direction des ventes de la Société Poliet ( équipement de l’habitat) appartenant au Groupe Saint Gobain

2001 - Soutien au développement commercial du TO familial 1001 Soleils

2003 - Création et Présidence du Groupe Thalasso n°1/Ôvoyages