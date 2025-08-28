TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Membership Club
Recherche avancée

RAOUF BENSLIMANE

Président de Thalasso n°1 et ÔVoyages


Raouf Benslimane, est né le 14 janvier 1964. Marié et père de 2 enfants, il a créé Thalasso n°1 en 2003. Ôvoyages, son autre marque, a adapté son modèle économique aux nouvelles attentes du marché. Parmi les priorités stratégiques du Groupe, la politique RSE avec des objectifs de responsabilité environnementale mais aussi de solidarité sociale. Aujourd'hui, le voyagiste est l'un des rares de cette taille à rester encore indépendant et détenu à 100% par ses 2 fondateurs. Thalasso n°1 a généré environ 190 millions de chiffre d'affaires en 2019.


Rédigé par le Jeudi 28 Août 2025

BIOGRAPHIE

RAOUF BENSLIMANE
1989/1993 - Co fondateur et Directeur commercial de Servipro, entreprise spécialisée dans la sûreté et la vidéosurveillance des ambassades, des banques et des hypermarchés. Il s'agit de la 1ere société à importer sur le marché français les caméras sous dôme ( ou à bulle ) d’origine américaines. Elles sont installées aujourd'hui dans toutes les banques hypermarchés et lieu publics.

1994 - Direction des ventes de la Société GPA, Groupe Athéna Assurances, spécilaiste de la gestion de l’épargne des particuliers
1997 - Direction des ventes de la Société Poliet ( équipement de l’habitat) appartenant au Groupe Saint Gobain
2001 - Soutien au développement commercial du TO familial 1001 Soleils
2003 - Création et Présidence du Groupe Thalasso n°1/Ôvoyages

DIPLOMES

1986/87 - Maitrise Droit des Affaires et Fiscalité des entreprises (Paris 2 Assas)
1987/88 - DEA Droit des Affaires et Droit Economique (Paris 2 Assas)

DISTINCTIONS & MANDATS

2005 - Nommé meilleur jeune tour opérateur par l’APST
2017 - Lauréat du Grand Prix des Entreprises de Croissance (patronage du Medef et du Ministère du commerce et de l’Industrie)
2021 - Lauréat du Grand Prix des Entreprises de Croissance
Ministère du Tourisme des Canaries - Meilleur Tour opérateur français

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE


CONTACT


Lu 5378 fois

Tags : ôvoyages Raouf Benslimane, Production MembershipClub, Thalasso1
Notez

Dans la même rubrique :
< >

RODOLPHE LENOIR

LAURA MARTINEZ

ROMAIN RORTAIS