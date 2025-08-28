BIOGRAPHIE
1989/1993 - Co fondateur et Directeur commercial de Servipro, entreprise spécialisée dans la sûreté et la vidéosurveillance des ambassades, des banques et des hypermarchés. Il s'agit de la 1ere société à importer sur le marché français les caméras sous dôme ( ou à bulle ) d’origine américaines. Elles sont installées aujourd'hui dans toutes les banques hypermarchés et lieu publics.
1994 - Direction des ventes de la Société GPA, Groupe Athéna Assurances, spécilaiste de la gestion de l’épargne des particuliers
1997 - Direction des ventes de la Société Poliet ( équipement de l’habitat) appartenant au Groupe Saint Gobain
2001 - Soutien au développement commercial du TO familial 1001 Soleils
2003 - Création et Présidence du Groupe Thalasso n°1/Ôvoyages
DIPLOMES
1986/87 - Maitrise Droit des Affaires et Fiscalité des entreprises (Paris 2 Assas)
1987/88 - DEA Droit des Affaires et Droit Economique (Paris 2 Assas)
DISTINCTIONS & MANDATS
2005 - Nommé meilleur jeune tour opérateur par l’APST
2017 - Lauréat du Grand Prix des Entreprises de Croissance (patronage du Medef et du Ministère du commerce et de l’Industrie)
2021 - Lauréat du Grand Prix des Entreprises de Croissance
Ministère du Tourisme des Canaries - Meilleur Tour opérateur français
BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE
- Raouf Benslimane (ÔVoyages) : "Il faut rééquilibrer le modèle TO - Agences pour le rendre plus fort"
- Canaries, Baléares, Grèce : les Ôclub reprennent du service dès le 1er août 2020
- Coronavirus : Ôvoyages/Thalasso n°1 a rapatrié plus de 2 200 clients en 5 jours
- Clubs, long-courrier : les (grandes) ambitions de Ôvoyages pour 2020 !
