Clubs, long-courrier : les (grandes) ambitions de Ôvoyages pour 2020 !

" Sur le long-courrier il est indispensable d’avoir du package dynamique mais sur le moyen-courrier il faut des engagements. L’offre aérienne se resserre et l’arrêt des B737 Max impacte l’offre avec une baisse des capacités charter. Ajoutez à cela les disparitions d’Aigle Azur et de XL Airways…



Désormais tout le monde pioche au même endroit. Il faut donc se différencier avec les stocks et la maîtrise du prix, c’est cela notre valeur ajoutée " analyse la directrice générale qui rappelle qu’un tour-opérateur doit prendre des risques.



Ôvoyages proposera donc plus de 300 000 sièges engagés au départ de 16 villes et disposera de 3 appareils dédiés d’une capacité de 189 sièges.



Les Canaries et la Grèce, les deux destinations fortes du TO profiteront notamment de ces engagements avec des objectifs fixés respectivement à 180 000 pax et 85 000 pax en 2020.



Au global, sur le moyen-courrier le TO vise près de 395 000 pax.