Ôvoyages se positionne sur l'Egypte et la Jordanie

La nouvelle production regroupée en 4 brochures

Ôvoyages vient de sortir sa production, regroupée en 4 brochures, valables du 1er avril 2022 au 1er avril 2023. Parmi les nouveautés, le voyagiste se positionne sur l’Egypte et la Jordanie. Il a notamment recruté un expert de la destination Raouf Girgis, ex-cadre de STI Voyages et conclu un partenariat avec l'agence réceptive Saqqara Tours et son président, ancien propriétaire de STI Voyages et propriétaire de 12 bateaux de croisière. Le porte-drapeau en sera le Nébu, unité la plus luxueuse opérant actuellement sur le Nil, avec une exclusivité sur le marché français, en dessous de 2 000€ la semaine.

Rédigé par Anaïs BORIOS le Jeudi 31 Mars 2022

