Samia et Raouf Benslimane, Rédacteurs en chef du MemberShip Club

“faire de la croissance alors que le secteur entier est en difficulté et en mode révolution, cela peut faire des envieux.”

On ne présente plus Samia et Raouf Benslimane , des créateurs entreprenants et auteurs d’une belle réussite sur le marché du tour operating français :, quelques années après sa création, compte tenu d’un positionnement sur la niche du bien-être et de quelques destinations fétiches (Tunisie) qui ont connu des déboires.En 2013, Raoul rappelait queLes chiens aboient la caravane passe...