Sophie Baillot, Rédactrice en chef MemberShip Club, a planché à Marseille

On ne présente plus Sophie Baillot dirigeante hyperactive et passionnée, qui navigue (en croisière) depuis longtemps entre deux eaux : les médias et le tourisme.Opiniâtre, dotée d'un parcours professionnel atypique, Sophie est engagée au sein de différentes instances du tourisme (SETO, EDV, Visit USA, CLIA…).Très attirée par l'édition, elle a lancé le « Mag-Effets de style/Créateur de Tentations » et participe à l’association Femmes du Tourisme.Depuis quelques mois, elle signe avec le succès que l'on sait la chronique "Portraits de Femmes" sur votre portail préféré.Sur, la Rédactrice en chef a ensuite aussi évoqué le contexte économique et les problématiques de la profession avec Céline Eymery, dans le cadre d'une