Nicolas Gerbal, Rédacteur en chef MemberShip Club d'avril 2023

Directeur voyage et loisirs de Showroom Privé

Nicolas Gerbal, Directeur voyage et loisirs de Showroom Privé, est venu plancher à Marseille avec la Rédaction de TourMaG.com, début avril. Il y a été accueilli par Jean da Luz et Céline Eymery, responsables de la Rédaction. Nicolas a fait ses premières armes dans les métiers d’analyse/pricing/yield chez Disney et lastminute, avant de diriger des pôles d’activité voyage tels lastminute.com et Veepee.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mercredi 12 Avril 2023







Cet analyste qui a dirigé les pôles vente et développement des acteurs en ligne les plus en vogue de la profession, relève un nouveau challenge : développer avec une équipe réduite un département voyages-loisir au sein d'un des ténors de la vente en ligne.



Mais plus que le nombre des voyageurs, Nicolas Gerbal s'intéresse de très près à la qualité des voyages proposés et notamment à leur impact carbone.



Ce n'est certes pas original mais cette préoccupation va guider la politique produits de la plateforme dans les années à venir.



NICOLAS GERBAL nouer une relation transversale avec ses lecteurs.



Nos lignes axiales de rencontre avec les professionnels visent à échanger sur votre média préféré mais aussi à s'interroger sur des thématiques diverses telles que :



1) Quel positionnement et quelle posture pour incarner et représenter les professionnels ?



2) Comment créer l’indispensable trait d’union entre des métiers méconnus du grand public et des consommateurs, souvent largués par la complexité de notre industrie ?



Nos Rédacteurs en chef MemberShip Club, sont, sauf exception, accueillis à Marseille par notre Rappelons que l'objectif du MemberShip Club et la fonction du Rédacteur en chef consiste, pour votre média préféré, àNos lignes axiales de rencontre avec les professionnels visent à échanger sur votre média préféré mais aussi à s'interroger sur des thématiques diverses telles que :Nos Rédacteurs en chef MemberShip Club, sont, sauf exception, accueillis à Marseille par notre PartnerShip, NHOW, l'un des établissements les plus iconiques de Marseille.

