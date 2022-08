NICOLAS GERBAL

Directeur Voyage et Loisirs Showroomprive

Né le 24 avril 1982 à Rouen, Nicolas Gerbal, est marié et père de 3 enfants. Il fait ses premières armes dans les métiers d’analyse/pricing/yield chez Disney et lastminute, avant de basculer côté business en pilotant le développement de catégories puis des pôles d’activité voyage successivement chez lastminute.com, Veepee et aujourd’hui Showroom, dont il est devenu le Directeur voyage et loisirs.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mercredi 31 Août 2022

Lu 174 fois