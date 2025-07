Europe : les contrôles aux frontières font leur retour !

On a vu arriver le permis de conduire européen, le passeport européen, l’hymne européen, le drapeau aux douze étoiles jaunes sur fond bleu. Et la disparition du poste frontière entre la France et l'Allemagne sur le pont de Kiel à Strasbourg rentrait dans cet esprit-là.



Jacques Delors, avec le soutien politique de la France, de François Mitterrand et de l'Allemagne, du chancelier Helmut Kohl, a mis en place ce qu'on a appelé l'Europe des citoyens. C'était quand même une image très forte,

Vous êtes sans doute passés à côté, mais le 14 juin 1985, cinq pays signaient les accords de Schengen.C’est dans une petite commune luxembourgeoise de 5 000 habitants que les représentants de l’Allemagne de l’Ouest, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg ont ratifié la libre circulation de leurs citoyens. a rapporté Jean Petaux, membre du cabinet ministériel de Catherine Lalumière, signataire pour la France des accords.Devenu un pilier de la construction européenne,Et malgré une réforme récente, la levée des contrôles aux frontières dans l’espace européen reste fragile.La France maintient l’exception, assurant les contrôles à ses frontières intérieures du fait des menaces terroristes et criminelles pesant aujourd’hui sur le pays. Cette mesure a été validée en mars dernier par le Conseil d’État. Et l’Hexagone n’est pas le seul à faire défaut cette normalité.