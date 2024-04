Europe : le véritable retour de la libre circulation ? 🔑

" Il est prévu des périodes de 6 mois avec un maximum de 2 ans. Il y a une prolongation exceptionnelle qui peut être jusqu'à 3 ans.



La loi prévoit que plus vous voulez les réintroduire les contrôles dans la durée, plus l'État membre va devoir justifier la nécessité de cette mesure, mais aussi pourquoi des alternatives ne seraient pas suffisantes, etc.



Un contrôle beaucoup plus important par la Commission est aussi envisagé. "



Pour être clair, Sylvie Guillaume a tout fait pour éviter que les États membres réintroduisent ces freins à la circulation des Européens.



Et ne croyez pas que les contrôles ont été réinstaurés, lors de la crise sanitaire. Dès 2015, alors que la France est meurtrie par de terribles attentats, les frontières se ferment quelque peu.



" En même temps, vous avez eu aussi la crise humanitaire avec l'arrivée des Syriens en 2015-2016. Sur ces questions de sécurité, in fine un Etat membre a toujours le dernier mot.



L'idée du texte est surtout de pouvoir dire que les contrôles aux frontières n'ont réglé le problème des attentats. Donc, ça veut dire que ces mesures ne fonctionnent pas pour la lutte contre le terrorisme, il faut les supprimer.



Après il est beaucoup plus difficile politiquement de supprimer cette régulation, sous peine de passer pour un élu laxiste, " analyse cette personne depuis l'hémicycle bruxellois.



Les Etats pourront, donc d'ici cet été, s'appuyer sur cette caisse à outils.