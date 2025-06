Limitation des acomptes : l’Europe laisse la main aux États ! [ABO]

Et comme le Covid est encore dans les esprits, la protection contre l'insolvabilité des agences de voyages a été débattue, contrairement à celle des compagnies aériennes.



Le rapport souhaite offrir la meilleure couverture possible aux consommateurs.



" Il devrait être prévu que les paiements des voyageurs soient protégés efficacement en tout temps, y compris en période de crise. De plus, il convient de s'assurer que les systèmes nationaux de protection contre l'insolvabilité sont résilients et offrent une protection plus uniforme (...).



La garantie doit être suffisante pour couvrir à tout moment les coûts des remboursements, et, le cas échéant, des rapatriements et des bons (vouchers).



La couverture doit tenir compte des périodes pendant lesquelles les organisateurs détiennent les montants de paiements les plus élevés ," précise le texte.



Ainsi, cette nouvelle règle devrait faire peser une certaine pression sur les garants financiers et les professionnels du tourisme, puisqu'ils devront être en mesure de rembourser le plus haut niveau des acomptes versés, même lors des périodes de faible activité.



Une obligation qui pourrait entraîner des difficultés chez quelques acteurs et générer une hausse des tarifs.



La prochaine étape sera de présenter le texte voté en plénière au Parlement européen, prévue en septembre prochain.



Celui-ci devrait lui aussi s'exprimer, avant que la réforme entre en trilogue, c’est-à-dire une discussion entre les représentants du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne.



Son entrée en vigueur est attendue pour le début de l'année 2026.



En attendant, et notamment au cours de la dernière étape (trilogue), les professionnels pourront influencer les représentants des instances européennes pour faire bouger les amendements en leur faveur.