Quels sont les premiers chantiers de Patrice Caradec, nouveau président du SETO ?

Je suis touché que vous soyez tous là

C’est devant une salle pleine à craquer à la bonne humeur contagieuse que René-Marc Chikli a ouvert la, à Deauville, le 19 juin.» a-t-il commencé en s’adressant à ses confrères. Après trente ans à la présidence de ce qui fut d’abord un cercle d’études avant de devenir en 2013 le Syndicat des entreprises du Tour Opérating, il passe la main à Patrice Caradec (ex Vacances Transat et Alpitour France),lors de l’assemblée générale.Par-delà l’émotion légitime, la passation de pouvoir intervient dans un, en particulier l’impact des diverses déclarations du président des Etats-Unis, Donald Trump, et le choc de la confrontation entre Israël et l’Iran.