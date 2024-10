Zanzibar : la nouvelle assurance (taxe) de discorde...🔑

Une inflexibilité qui s'expliquerait par la volonté présidentielle d'appliquer cette décision.



Pour l'heure, aucune date ni échéance n'ont été partagées avec le Syndicat pour une éventuelle entrevue. Chacune des parties campe sur ses positions et les premiers voyageurs devront vraisemblablement s'acquitter de cette taxe ou assurance.



Celle-ci a été justifiée par le gouvernement révolutionnaire en raison des frais médicaux excessifs générés durant la crise sanitaire, par les touristes non couverts.



Pour d'autres acteurs, les raisons seraient plus ou moins troubles et se résumeraient à une simple taxe déguisée.



Le produit est construit entre ZIC (Zanzibar Insurrance Company) et le géant français de l'assurance AXA.



D'aprÚs un acteur ayant préféré conserver l'anonymat, le prix exigé ne reflÚte pas vraiment les garanties basiques associées. Au mieux, cela ne coûte qu'une poignée d'euros à l'assureur.



Alors on peut poser la question : a qui profite cette "taxe" : Ă AXA Maroc ou au gouvernement zanzibari ?



Nul ne sait vraiment. Les tour-opérateurs n'auraient eu aucun mal à comprendre l'imposition d'une nouvelle taxe. De nombreuses destinations font payer les voyageurs pour absorber l'impact de l'activité sur le climat et le pays.