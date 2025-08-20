Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre

13 au 21 septembre, Dieppe s’apprête à redevenir la capitale mondiale du



Attendue depuis trois ans, cette édition rassemble pilotes et artistes venus des quatre coins du globe pour célébrer cette pratique sous toutes ses formes.



Avec les falaises de la



Au

Du, Dieppe s’apprête à redevenir la capitale mondiale du cerf-volant. Attendue, cette édition rassemble pilotes et artistes venus des quatre coins du globe poursous toutes ses formes.Avec les falaises de la côte d’Albâtre en toile de fond, des centaines de cerfs-volistes se retrouveront sur les pelouses longeant le front de mer.Au cœur de l’événement , un village des cerfs-volants proposera pavillons thématiques, expositions, ateliers créatifs et animations pour les enfants.



Dieppe : une édition placée sous le signe de l’art et de l’innovation



Spectacles et démonstrations de cerfs-volants pour tous

Start’air, championne du monde, et des collectifs locaux comme Cerf-volant Folie ou Team One Shot, proposeront des shows gratuits.



Parmi les performances attendues, le pilote italien Giovanni Govoni manipulera seul trois cerfs-volants simultanément.



Parmi les temps forts figurent la grande parade dans les rues, le vol de nuit, les dragons chinois et indonésiens, et des cerfs-volants cinétiques venus de Chine.



Des Le festival consacre une place importante aux cerfs-volants pilotables. Une dizaine d’équipes, dont, championne du monde, et des collectifs locaux comme Cerf-volant Folie ou Team One Shot, proposeront des shows gratuits.Parmi les performances attendues, le pilote italienmanipulera seul trois cerfs-volants simultanément.Parmi les temps forts figurent la grande parade dans les rues, le vol de nuit, les dragons chinois et indonésiens, et des cerfs-volants cinétiques venus de Chine.Des matchs amicaux de cerfs-volants de combat et des démonstrations de pêche par cerf-volant viendront compléter le programme.



Un festival pour tous les publics