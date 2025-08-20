Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre

Le festival international des cerfs-volants revient à Dieppe du 13 au 21 septembre 2025 - Depositphotos @ fpwing_c
Du 13 au 21 septembre, Dieppe s’apprête à redevenir la capitale mondiale du cerf-volant.
Attendue depuis trois ans, cette édition rassemble pilotes et artistes venus des quatre coins du globe pour célébrer cette pratique sous toutes ses formes.
Avec les falaises de la côte d’Albâtre en toile de fond, des centaines de cerfs-volistes se retrouveront sur les pelouses longeant le front de mer.
Au cœur de l’événement, un village des cerfs-volants proposera pavillons thématiques, expositions, ateliers créatifs et animations pour les enfants.
Dieppe : une édition placée sous le signe de l’art et de l’innovation
Le festival met cette année l’accent sur l’approche artistique avec pour thème « Formes et couleurs », explorant les liens entre cerf-volant et architecture.
Deux plasticiens, l’Italien Maurizio Cenci et le Balinais Kadek Dwi Armika, présenteront leurs sculptures volantes, tandis que l’exposition « Les Yeux du vent » dévoilera des clichés d’aérophotographie uniques.
Un concours de création est également maintenu, avec le thème « Équilibre asymétrique ».
Les visiteurs pourront élire le Prix du Public parmi les réalisations des participants.
Spectacles et démonstrations de cerfs-volants pour tous
Le festival consacre une place importante aux cerfs-volants pilotables. Une dizaine d’équipes, dont Start’air, championne du monde, et des collectifs locaux comme Cerf-volant Folie ou Team One Shot, proposeront des shows gratuits.
Parmi les performances attendues, le pilote italien Giovanni Govoni manipulera seul trois cerfs-volants simultanément.
Parmi les temps forts figurent la grande parade dans les rues, le vol de nuit, les dragons chinois et indonésiens, et des cerfs-volants cinétiques venus de Chine.
Des matchs amicaux de cerfs-volants de combat et des démonstrations de pêche par cerf-volant viendront compléter le programme.
Un festival pour tous les publics
Pendant dix jours, les visiteurs pourront découvrir le cerf-volant sous différents angles : tradition culturelle, création artistique et pratique sportive.
Le programme inclut également des animations au sol, une ferme éolienne, une horloge aléatoire, une bibliothèque éphémère et des ateliers d’aérophotographie.
La musique accompagnera l’ensemble des spectacles, offrant une expérience complète pour petits et grands.
