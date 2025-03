Festival Les Traversées Tatihou : que vous réserve l’édition 2025 ?

Ce festival de Normandie accueillera notamment le, un ensemble béninois qui fusionne rythmes vodou, afro-beat et jazz. Avec plus de trente ans de carrière, six albums et de nombreuses collaborations, le groupe revient à ses racines avec une nouvelle création explorant l’énergie animiste des percussions et cuivres.Autre moment phare, la première participation du, dirigé par, réunissant des musiciens issus des différentes nations celtiques pour une immersion musicale unique. Cette création, issue du Festival Interceltique de Lorient, rassemblera des artistes renommés telsEnfin, lese produira lors d’un concert exceptionnel combinant polyphonies traditionnelles et arrangements modernes. Accompagné du, l’ensemble interprétera des créations inédites ainsi que des classiques de son répertoire, comme Ergen Deda et Svatba.