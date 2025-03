Taïwan s’illumine : plongez dans la magie du Festival des Lanternes 2025 !

Il n'y a bien sûr pas qu'à Pingxi que l'on fête les Lanternes !



Cette fête emblématique est un événement incontournable dans tout Taïwan comme dans l’ensemble du monde chinois.



Célébrée le 15e jour du premier mois de l’année lunaire, elle marque le point culminant des festivités du Nouvel An chinois. Celui-ci est un événement unique en son genre, déterminé chaque année en fonction du calendrier lunaire, et parfois appelé aussi « Fête du printemps », ou Chūnjié.



En 2025, la nouvelle année chinoise -c'est l'année celle du serpent d’eau- a démarré le 29 janvier. Le festival des lanternes a donc débuté le 12 février, avec une multitude de décorations destinées à porter chance.



Bien que le mois de février y ait été un peu gris et parfois pluvieux, Taïwan éclatait donc une fois encore de couleurs vives.



En effet, tandis que familles et amis se réunissaient autour de tables largement pourvues en yuanxiao (sorte de boulettes sucrées, faites de farine de riz gluant et fourrées de farce sucrée), partout -à Taipei, la capitale, comme dans la plus petite localité et jusque dans les campagnes-, d’innombrables lanternes étaient suspendues dans les rues, posées sur les fenêtres, accrochées aux portes à côté d’autres décorations traditionnelles.



Bureaux, hôtels et centres commerciaux n’étaient pas en reste : eux aussi s’étaient mis en quatre pour suspendre partout des lanternes et des décorations en papier jaune parfois, mais le plus souvent rouge.



Dans la culture chinoise, le rouge symbolise en effet le bonheur et la prospérité. Censée protéger du mauvais œil, cette couleur est également réputée effrayer le monstre Nian, éloigner les mauvaises ondes et garantir un bon début d’année.



Pour l'occasion, dans les rues, sur les marchés de nuit, de nombreux stands vendent aussi des articles rouges en tous genres, des pulls aux pantalons, en passant par les écharpes, les sous-vêtements, les chaussettes et les chapeaux. Bref, ceux qui veulent porter du rouge, fut-ce en toute discrétion, n’ont que l’embarras du choix !