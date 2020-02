Asie : c'est le bon moment de découvrir et visiter Formose (Taïwan)

Avec ses 509,2 m de haut, la Tour 101 était le plus grand gratte-ciel au monde jusqu’en 2010 date à laquelle il a été détrôné par Burj Khalifa (Dubaï), avec ses 828 m.



Taipei 101 comporte 101 étages et 5 niveaux de sous-sols. Conçue pour faire face aux typhons et aux séismes fréquents dans la région, elle héberge notamment un centre commercial sur six niveaux contigu à la tour qui abrite des centaines de magasins et de restaurants. Vue imprenable à 360° sur Taipei et ses environs.



Si le côté scientifique vous intéresse, vous pouvez faire le tour de limposante sphère anti-vibrations de 660 tonnes qui permet de réduire considérablement les oscillations du bâtiment.



Remarquables également les ascenseurs ultra rapides qui peuvent atteindre 60,6 km/h12 et propulsent les visiteurs du 5e étage au 89e en à peine plus de 37 s ! Impressionnant !



Le Musée national est impressionnant mais il faut avoir beaucoup de temps pour en profiter à fond. Alors, pour un aperçu de la riche histoire de l’Ile, direction l'imposant mémorial de Tchai Kang Check.



Outre la relève de la garde, très courue des touristes, son musée qui retrace l’histoire contemporaine de l’Ile. Photos, films, lettres, tableaux, voitures… autant de riches témoins d’un passé récent dont on peut encore observer les traces.



Côté shopping, vous trouverez dans la capitale toutes les grandes marques internationales. Rien de bien original de ce côté.



En revanche, pour des emplettes plus traditionnelles (thé, pâtes, lanternes, riz…) direction Hsimenting, au croisement Hsuchow Rd. et Jungshan S. Rd. Le Chinese Handicraft Mart (« Marché d’artisanat traditionnel chinois ») abonde d’objets artisanaux de qualité à des prix raisonnables.



Pour l’ambiance aussi, ne ratez pas le marché nocturne de Shilin et ses “puces” : électronique à bas prix et de nombreuses copies, à éviter bien entendu, car à vos risques et périls, qu'on se le dise.



Pour les vêtements aussi, pas très loin, il y a tout ce qu’il faut le long de la Jungshan N. Rd., Sec. 1 et 2 et particulièrement des vêtements coupés sur mesure. Mesurés le matin et livrés le soir même ou presque…



Après une journée de balade et/ou de shopping, vous êtes sur les rotules ? On a la solution : un massage des pieds dont vous nous direz des nouvelles. Proposé à des tarifs très abordables dans nombre de boutiques, principalement dans le centre ville, c’est un grand moment de relaxation.



Vos petits petons vous diront merci !