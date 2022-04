Brésil : 24 heures chez le peuple Munduruku

A Bragança, il n’y a pas d’école mais du personnel éducatif vient donner des cours aux enfants.



Dans les maisons en bois, l’électricité provient de groupes électrogènes et le village abrite encore un chaman.



Chaque famille a en moyenne cinq enfants et pour se rencontrer entre communautés Munduruku, des fêtes sont fréquemment organisées.



Le village reçoit deux à trois fois par an la visite d’un navire-hôpital, pour des vaccins et d’autres soins et possède une barque à moteur pour les urgences.



Une nécessité quand on sait par exemple que fils de Marcio, un an et demi, souffre d’hyperthyroïdie et d’une tumeur à l’estomac et doit se faire opérer à Belém, une ville du Nord du Brésil. La FUNAI, l’organisation brésilienne qui gère les intérêts des Amérindiens financera le voyage et l’hébergement de la mère.



L’avenir immédiat est aussi un souci pour le village. Une personne, se présentant comme « roi des Munduruku », tenterait d’influencer la communauté pour lancer un projet d’exploitation forestière. Les villageois sont contre et ont saisi la FUNAI. Ils essaient de s’organiser pour manifester à Belém et porter l’affaire en justice.



Etre indigène en Amazonie n’est jamais un long fleuve tranquille…