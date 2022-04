Les pentes du Rincón de la Vieja, autre célèbre volcan costaricien, n’ont pas partout la même fraicheur.



Le circuit du Pailas le démontre. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, on passe de la forêt humide à une végétation de savane. L’Afrique aride sous les tropiques !



Normal, la saison sèche est ici plus rude et lorsque les pentes ne sont pas rafraichies par des torrents, cactées et arbres épineux prolifèrent.



Reste à rejoindre la côte Pacifique. Etonnamment, les plages sont plus accueillantes ici que sur la mer des Caraïbes.



Comme les Américains, nombreux à séjourner sur ce littoral sableux et aux eaux chaudes, on pourra finir son circuit du côté de Playa Panamá, ou plus au sud.



Même l’arrière-pays mérite un détour. A quelques kilomètres, les hauts plateaux sont le territoire des haciendas et des sabaneros , ces cow-boys à cheval qui surveillent les immenses troupeaux de zébus.



Une sortie en buggy sur ces terres de grand élevage (autre surprise du nord) livrera de surcroît de fantastiques panoramas sur l’océan, depuis de vertigineuses falaises. Un hot spot parfait pour clôturer le séjour.