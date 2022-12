Le drapeau national du Costa Rica est composé de deux bandes bleues extérieures horizontales, de deux bandes blanches intérieures horizontales et enfin d’une bande rouge centrale horizontale. Cette dernière est deux fois plus épaisse que les deux autres et comporte un écusson dessiné dans un ovale blanc, du côté du guindant. Le drapeau civil, lui, ne comporte pas d’écusson.De 1821 à 1848, le Costa Rica arborait les couleurs de la république fédérale de l’Amérique Centrale : bleu, blanc et bleu. Cependant, après la vague des révolutions qui se sont déchaînées en Europe autour de 1789, le Costa Rica a voulu rendre hommage à ces soulèvements et à la bravoure du peuple, particulièrement à celle du peuple français. Le petit pays adopte alors les couleurs du drapeau français en ajoutant la bande rouge aux deux autres bandes.● Le bleu représente le ciel bleu du Costa Rica, la persévérance et l’éternité.● Le blanc représente la liberté, la sagesse et la paix pour laquelle le peuple s’est tant battu. ● Le rouge représente le sang versé des martyrs, morts pour cette même liberté, ainsi que la générosité du peuple costaricain.