Quelle est l'histoire du Costa Rica ?

De nos jours et sans armée à financer, les costariciens investissent grandement dans l’économie et la technologie. Cependant, ce à quoi ils sont attachés et consacrés le plus est la biodiversité exceptionnelle de leur pays. Sortis des conflits territoriaux et des guerres contre la drogue, les dirigeants veillent à la préservation de chaque espèce végétale et animale sur leur sol. Bien qu'il soit un petit pays, le Costa Rica englobe 6 % de toute la biodiversité planétaire.La préservation n’a pas toujours été au cœur des débats ! C’est en 1998 que la loi sur la biodiversité a été votée après des années de manifestations étudiantes. Grâce à cela et de nos jours, 26 % des terres costariciennes sont classées zone protégée avec des forêts présentes sur plus de 50 % du territoire.La planète en bénéficie tout comme les millions de touristes qui se ruent chaque année au Costa Rica en quête d’un retour aux sources. Les ressources que les conquistadors ont trouvé vaines à l’époque sont assurément d’une richesse inestimable aujourd'hui.