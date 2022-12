Costa Rica : Que faire et que visiter ?

Découvrez les réserves naturelles que vous pouvez visiter. Voyage Costa Rica : les conditions d'entréeSitué sur la côte pacifique sud américaine, le Corcovado regorge littéralement d’une faune et d’une flore des plus diversifiées. Le parc national occupe près d’un tiers de la Péninsule d’Osa, au sud-ouest, et abrite une forêt tropicale humide primaire. Elle est certes difficile d’accès, mais c’est bien grâce à cela que les animaux comme les oiseaux tropicaux ou les singes hurleurs y vivent en paix.Découvrez aussi l’Isla del Cano à 16 kilomètres au nord-ouest de la péninsule d’Osa. Cette île riche en biodiversité marine vous fera découvrir l’une des formations coralliennes les plus vastes et saines de toute la côte pacifique !Également situé sur la côte pacifique, le parc national Manuel Antonio a été créé en 1974 et compte une forêt primaire, une forêt secondaire, une mangrove et une partie de la côte maritime. La diversité des paysages de cette réserve induit naturellement une grande diversité de la faune.C’est une des réserves les plus petites du pays mais très riches et densément peuplées d’animaux terrestres et maritimes de toutes sortes. Plusieurs falaises vous offriront de superbes vues panoramiques avec en primes l’observation de vols d’oiseaux exceptionnels. Ne ratez pas la plage de Manuel Antonio qui fait partie des plus belles plages du Costa Rica !Ce parc est célèbre pour sa forêt tropicale humide en altitude à 1 440 mètres, aussi connue sous le nom de la forêt des nuages. Un cadre luxuriant vous y attend ainsi que ses 3 500 espèces végétales et animales. Ce qui distingue cette forêt des autres est son épais brouillard constitué par les nuages en stagnation.Pour se balader à travers cette forêt, empruntez les ponts suspendus mis en place à cet effet. Vous sentirez la canopée sur votre visage et vous aurez l’occasion d’observer directement les oiseaux et les singes.