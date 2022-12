Pourquoi le Costa Rica attire tant les touristes ?

Le Costa Rica est la première destination touristique d'Amérique Centrale qui figure parmi les pays les plus visités. Pour tout savoir sur ce petit pays qui attire des touristes plus nombreux chaque année, lisez cet article !

Le Costa Rica est une destination où on peut se rendre à n’importe quel moment de l’année. Avec ses températures qui varient entre 25 et 35 degrés, vous l’apprécierez aussi bien durant la période humide que la saison sèche. Il est, cependant, plutôt recommandé de s’y rendre entre décembre et avril. Si ce petit pays d’Amérique Latine accueille plus de deux millions de touristes par an, c’est en raison de sa nature exceptionnelle, sauvage et parfaitement préservée. Saviez-vous, d’ailleurs, qu’il abrite 6 % de la biodiversité mondiale alors que sa superficie ne dépasse pas les 51 200 km2 ? Il ne s’agit pourtant pas de l’unique atout que les touristes lui trouvent. Découvrez ce qui donne à ce petit pays tropical son côté attractif.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Vendredi 9 Décembre 2022

