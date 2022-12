Comment se rendre de Paris au Costa Rica ?

Pour partir au Costa Rica depuis Paris, le plus simple est de faire appel aux tour-opérateurs. Ces derniers proposent régulièrement des voyages organisés vers l'Amérique Latine qui incluent le Costa Rica. Il existe plusieurs voyagistes de ce type en Europe.Ce voyagiste propose principalement des circuits culturels et de découvertes, notamment des escapades pour explorer les volcans et les sites archéologiques.Ce tour-opérateur, pour sa part, est spécialisé dans l'écotourisme. Il propose plusieurs circuits pour la découverte des réserves naturelles et des volcans du Costa Rica.Jungle, volcans, plages, road trip… Tant de sites et d'activités à découvrir au Costa Rica à travers ce voyagiste.C'est un autre spécialiste de la destination. Son catalogue inclut plusieurs parcours, accompagnés ou individuels, à travers lesquels vous découvrirez la beauté sauvage du pays.À travers ses formules, ce voyagiste vous propose également d'explorer la jungle, la culture et la nature au Costa Rica.