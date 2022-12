Quel est le décalage horaire entre la France et le Costa Rica ?

Fatigue, somnolence, manque de concentration, maux de tête… Vous les reconnaissez ? Ce sont les effets que l'on subit généralement à cause d'un grand décalage horaire. C'est votre rythme circadien, qui régule entre autres votre sommeil, qui est mis à mal. Découvrez nos 5 astuces pour rester en pleine forme une fois arrivée à votre destination. Voyage Costa Rica : les conditions d'entréeTout commence chez vous. Vous devez commencer par préparer votre corps à ce qu'il s'apprête à subir. Il vaut mieux procéder quelques jours à l'avance. Dans cette optique, il faut essayer de dormir plus tôt que d'habitude pour pouvoir vous réveiller plus tôt.Ensuite, il est recommandé de prévoir une arrivée dans l'après-midi ou la soirée. Par exemple, vous pouvez choisir un vol de nuit depuis l'Hexagone. S'il est 23 h, il sera 16 h à votre arrivée. Cela signifie que vous allez pouvoir dormir et vous reposer dans les heures qui vont suivre votre arrivée à destination.C'est une technique qui marche à tous les coups. Pour ne pas brusquer votre cycle circadien, pensez à adapter votre montre au fuseau horaire du Costa Rica. Vous pouvez reculer votre montre d'une ou de deux heures de façon progressive. À ce niveau, tout se passe dans la tête : vous devez vous discipliner et "faire croire" à votre cerveau que l'heure indiquée - qui est adaptée au fuseau horaire costaricain - est la bonne.Certains compléments alimentaires naturels vous seront d'une grande aide. Veillez à ce qu'ils contiennent de la mélatonine. C'est l'hormone responsable du sommeil. Une gélule aidera votre corps à mieux dormir, mais n'en abusez pas.Outre la fatigue, votre corps va également subir la déshydratation. Le décalage horaire y est pour quelque chose, mais ce sont surtout les longues heures passées en haute altitude dans l'avion qui vont le vider de ses réserves d'eau. De ce fait, vous devez boire de l'eau régulièrement. Il faut aussi éviter de remplacer le précieux liquide par de l'alcool. Si ce dernier peut vous soulager pendant un certain temps pendant le vol, ses effets ne seront que temporaires. De plus, l'alcool va accentuer la déshydratation de votre corps. Il est donc à éviter.