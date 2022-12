Quelle est la meilleure période pour partir au Costa Rica ?

Tant de belles choses sont à découvrir au Costa Rica. Avec son doux climat tropical et ses paysages paradisiaques, le pays abrite de nombreux trésors naturels d'une beauté époustouflante. Découvrez nos coups de cœur.C'est un vrai paradis sur terre qui vous attend. La péninsule d'Osa est un modèle incontestable de la préservation de l'environnement. Considérée comme l'un des endroits les plus féconds de la Terre, elle est composée de forêts de nuage, de marécages, de forêts humides… La péninsule est le refuge d'un bon millier d'espèces animales, comme les aras rouges et les singes-araignées. Et c'est sans compter les félins sauvages et les tortues de mer. Un magnifique espace forestier tropical à découvrir.Vous avez envie d'une rencontre atypique ? Partez à la découverte des 5 espèces phares de tortues de la Costa Rica : Luth, Verte, Caret, Tora et Didley. Elles se distinguent par leurs couleurs, leur mémoire et leur mode de vie intrigant. Vous allez certainement apprécier les tortues à Tortuguero. Vous pouvez également en trouver au Refuge Gandoca Manzanillo (entre avril et mai), au Parc National Tortuguero (entre juin et octobre), au Refuge Ostional (entre juillet et décembre) et encore au Maroc Marino Las Baulas (entre décembre et janvier).Le Costa Rica est connu pour les spectacles saisissants qu'offrent ses nombreux volcans. Celui d'Irazù impressionne le plus avec ses 3 432 mètres d'altitude. Profitez d'un paysage lunaire à couper le souffle, marqué par les cratères et les magnifiques lagunes d'un bleu-vert éblouissant.Vous avez envie de vous couper complètement du monde qui vous entoure ? Vous n'avez pas peur des hauteurs ? Partez à l'exploration du Mont Chirripo du Costa Rica. Avec ses 3 820 mètres d'altitude, il est considéré comme le toit de l'Amérique Centrale.On termine en beauté avec le Parc National Rincón de la Vieja. La faune sauvage et l'activité géothermique qu'il abrite sont les principales caractéristiques qui le distinguent. Situé au Nord-Est du Libéria, l'endroit abrite aussi de magnifiques cascades. C'est un bel écrin de verdure à découvrir avec toute la famille pour partager des moments de détente et un dépaysement total.