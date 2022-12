La météo mois par mois au Costa Rica

Si vous prévoyez d'accueillir le printemps au Costa Rica, sachez que les températures évoluent entre 15 et 27°. Vous aurez droit à 11 heures d'ensoleillement et une température moyenne de 21° au cours de la journée. Attendez-vous à 4 jours de pluie avec un volume de précipitations à 75 mm et une humidité à 86 %.