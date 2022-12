Pionnier de la protection de l’environnement, le Costa Rica a fait de sa biodiversité exceptionnelle une vitrine nationale. Pas étonnant que les habitants ont développé une relation unique avec la nature et que la destination se soit spécialisée dans un type de tourisme axé sur le bien-être, notamment à travers le yoga et les activités de plein air. Avec une mer et un océan comme terrain de jeu et une eau à 28 degrés toute l’année, le Costa Rica est un petit paradis pour ceux qui aiment la nature et l’aventure.Voici les 4 meilleures raisons pour lesquelles le Costa Rica devrait figurer sur la liste de vos destinations préférées :Les sites volcaniques ne manquent pas pour rappeler aux visiteurs qu'une grande partie du Costa Rica reste sauvage et indomptée. Certains de ces volcans sont en sommeil, d'autres en activité, mais ils offrent chacun un spectacle impressionnant.Dans ces sites, les sources chaudes sont relativement courantes. Elles offrent des opportunités uniques de repos et de détente après une longue randonnée ou une activité sportive intense. Le parc national du volcan Poá est l’un des volcans actifs que vous devez ajouter à votre itinéraire. Il est situé à environ 50 km au nord-ouest de la capitale San José, au cœur de la vallée centrale du Costa Rica. Une autre option est le parc national du volcan Arenal, situé à 80 km de la capitale. C’est le volcan le plus actif du pays et la destination préférée des observateurs d’oiseaux, avec ses 500 espèces identifiées à ce jour.Costa Rica est un pays relativement petit s’étalant sur un peu moins de 51 100 km². Il représente moins de 1 % de la masse terrestre mondiale et pourtant il abrite plus de 5 % de la biodiversité mondiale. Étant donné que 25 à 30 % du pays sont une zone protégée, c'est devenu l'une des meilleures destinations pour les voyageurs qui cherchent à renouer avec la nature.Il y a plus d'un demi-million d'espèces différentes au Costa Rica. Certaines des créatures les plus emblématiques du pays comprennent les tortues de mer, les aras écarlates, les grenouilles arboricoles et plus encore. C'est aussi un lieu d’habitation de choix pour les colibris.La nature sauvage apparemment sans fin et le terrain diversifié du Costa Rica en ont fait une destination mondiale pour les randonneurs. Le long de la côte, les voyagistes proposent des balades à cheval, équitation, escalade, quatre roues, tyrolienne, excursions de pêche et plus encore. Kayak de mer, surf, plongée sous-marine et toutes sortes de sports nautiques offrent également une opportunité au visiteur de profiter autrement de la nature.Dans le centre du pays, exactement dans la capitale San Jose, vous pouvez déguster toutes les variétés culinaires que les costariciens natifs essaient de perfectionner depuis des années. Le riz et les haricots sont des aliments de base de l'alimentation locale et figurent dans de nombreuses préparations comme le gallo pinto. Mais la grande variété de fruits et légumes donne d'innombrables plats savoureux à essayer. Le casado est un déjeuner copieux tandis que le ceviche costaricain frais est un must absolu. Et si vous êtes un grand buveur de café, sachez que le Costa Rica a le meilleur café de toute la planète !