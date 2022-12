Quelles sont les plus belles plages du Costa Rica ?

Ne quittez pas le Costa Rica sans avoir profité de la plage de sable noir qui scintille de mille feux. Direction Playa Negra dans la province de Limón à quelques kilomètres au nord de celle de Manzanillo. La plage entre Puerto Viejo de Talamanca et le Parc National Cahuita vous laissera de magnifiques images polychromes plein les yeux. La plage au charme sauvage unique abrite même une épave dans laquelle la végétation a repris ses droits. Playa Negra dont les eaux sont assez agitées à proximité du village se laisse apprivoiser plus facilement au nord.Vous aimerez aussi Playa Herradura, qui a servi de décor au film "1492, Christophe Colomb" ou les plages au cœur du Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia accessibles uniquement à pied. Finalement, vous êtes plus plages sur la mer des Caraïbes ou sur l'océan Pacifique ?Bon séjour au Costa Rica et n'hésitez pas à partager les photos de vos plus belles découvertes dans cette destination ensoleillée qui compte plus de 300 plages de rêve !