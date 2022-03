Les voyageurs en provenance d’un pays/territoire classé « vert » de douze ans ou plus ne disposant pas d’un justificatif attestant d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de rétablissement à la Covid-19 devront présenter avant leur déplacement vers la France le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures ou antigénique (TAG) de moins de 48 heures.



Pour les voyageurs non vaccinés, les mesures à l’arrivée en France (test, isolement) sont levées lorsqu’ils viennent de pays de la liste « verte ».



Lorsque les voyageurs non vaccinés viennent d’un pays de la liste « orange », ils doivent continuer de présenter un motif impérieux justifiant la nécessité de leur venue en France métropolitaine et pourront toujours être soumis à un test aléatoire à leur arrivée.