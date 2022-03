Tourisme : où peut-on voyager dans le monde ?

Depuis juin 2021, les voyages sont régis par la fameuse liste des, que le Quai d'Orsay remet à jour régulièrement.découvrez en exclusivité la carte interactive et les conditions de voyage depuis et vers ces destinations mises en place par la France !En effet toute entrée et toute sortie de notre territoire est encadrée.Pour connaître toutes les modalités de voyages il faudra également consulter les recommandations et protocoles imposées par les pays. Toutefois, le voyage est en train de se libérer.La situation sanitaire s'améliore dans le monde.Plusieurs pays - à l'image de l'Islande - ont rouvert totalement leurs frontières aux voyageurs qu'ils soient vaccinés ou non.D'autres comme la République Dominicaine ont levé toutes les restrictions sur place : plus besoin de porter un masque ou de présenter un certificat de vaccination dans les lieux publics.Un pays comme le Sri Lanka a quant à lui supprimé les tests covid avant l'embarquement.Autre exemple : le Royaume-Uni qui n'impose plus de présenter un test Covid aux voyageurs étrangers vaccinés. Cette obligation a été levée par les autorités britanniques. L'obligation de motif impérieux, instaurée par les autorités françaises le 18 décembre 2021, est également levée dans les deux sens depuis fin janvier.Enfin l' Ile Maurice qui est resté fermée pendant plusieurs mois allège peu à peu ses protocole, plus besoin de faire un test sur place le 5e jour de son séjour.