Pays rouge écarlate : quelles conséquences pour les voyageurs ?

Mieux vaut ne pas être daltonien et avoir une bonne compréhension des nuances avec le gouvernement français. Après le vert, l'orange et le rouge, voici venue une nouvelle couleur : le rouge écarlate.Le code couleur mis en place par l'Exécuif sert à classer les destinations en fonction de l'activité de l'épidémie dans le pays.Jusqu'à présent le rouge était la classification la plus redoutée par les professionnels du tourisme, puisqu'elle entrainait non seulement une mauvaise image, mais en plus quelques restrictions.Les pays atteignaient dans ce panier en raison de la circulation active du virus est observée avec une présence de variants préoccupants.