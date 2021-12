Afrique Australe : la France maintient la suspension des arrivées...

Une affirmation confirmée par Clément Beaune, ce matin sur les ondes de RTL. Alors que tout et son contraire circulent sur le variant Omicron, pour le moment les gouvernements européens ont décidé d'appliquer le principe de précaution.De plus, une fois que la France mettra fin à sa décision de suspendre les vols depuis l'Afrique Australe, sans doute dès ce samedi 4 décembre 2021, alors un nouveau protocole sera mis en place.Il concernera les destinations concernées par l'interdiction à savoir : l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et l'Eswatini.Selon Clément Beaune, le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, des restrictions relativement fortes seront mises en place."Nous aurons un protocole extrêmement renforcé d'ici samediNous irons sans doute encore plus loin pour exigerpour vérifier que le variant est isolé, identifié et qu'il rentre le moins possible sur notre territoire," a précisé à nos confrères de RTL, le secrétaire d'Etat.