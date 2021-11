Les 7 pays d'Afrique Australe passent sur la liste rouge

Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères stipule qu'il "est formellement déconseillé" de se rendre dans ces pays. "Les voyageurs qui avaient prévu de se rendre" dans ces pays "sont donc appelés à suspendre leur voyage. " précise le Quai d'Orsay.



En raison de la découverte d’un nouveau variant " du coronavirus particulièrement préoccupant ", les arrivées en provenance de ces 7 pays sont suspendues pour une durée minimale de 48 heures.



Ainsi, depuis 26 novembre 2021 et sans délai, les voyageurs en provenance de ces pays quel "que soit leur statut vaccinal, ne pourront plus entrer sur le territoire national, pour une durée minimale de 48 heures."



Le gouvernement précise que les personnes ayant voyagé au cours des 14 derniers jours dans l'un de ces 7 pays sont invitées à se signaler aux autorités et à réaliser dans les meilleurs délais un test de dépistage RT-PCR.