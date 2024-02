Incendies Chili : le pays déclare l’état d’exception

"Des voies de circulation sont coupées et des évacuations sont en cours. Un couvre-feu est en vigueur dans les communes de Viña del Mar, Limache, Quilpué et Villa Alemana de 18h ce dimanche jusqu’à 10h lundi matin.



Il convient d’éviter les déplacements dans cette zone, de s’informer avant tout déplacement et de se conformer strictement aux consignes des autorités locales".

Le Chili fait face à l’une des plus importantes tragédies que le pays a connu depuis le tremblement de terre de 2010.Les incendies au Chili ravagent le centre et le sud du Chili mais surtout la région de Valparaiso.L’état d’exception a été décrété par le président Gabriel Boric dans les secteurs de Valparaiso et de Viña del Mar. Des victimes sont à déplorer. Selon El Pais , le bilan est lourd avec 112 morts et plus de 3000 maisons détruites.Le feu a notamment atteint des zones densément peuplées, principalement à Viña del Mar.Le Ministère de l’Europe et et des Affaires Étrangères dans sa rubrique "Conseils aux Voyageurs" précise :