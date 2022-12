Le Chili, à combiner à toutes les sauces !

Des frontières naturelles isolent le pays de ses voisins : le désert d’Atacama, au nord, le sépare de la Bolivie et du Pérou, tandis qu’à l’est la cordillère des Andes forme une barrière naturelle avec l’Argentine.



Mais ces éléments sont franchissables, et notre expérience de plus de 20 ans de terrain sur ce continent vous offre la possibilité de combiner nos voyages au Chili avec nos voisins de Terra Peru, Terra Bolivia, Terra Altiplano et Terra Argentina.



Cette liste de 10 passages frontières sont la possibilité de programmer des voyages combinés avec toutes les régions du Chili.