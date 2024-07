(Ré)explorer le Chili avec Terra Chile

Le Chili, pays où la nature est reine, offre des paysages surprenants et encore bruts : l’immense désert dans le nord, les forêts d’un vert intense dans la zone australe, les champs de glaces et les sommets enneigés en Patagonie et de nombreux parcs naturels se partagent le décor au Chili.



Le Chili, c’est aussi des rencontres avec ses communautés et sa culture.