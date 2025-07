Voiles sur le Nil 2026 – Votre nouvelle brochure est arrivée !

Dahabeya Egypte propose une nouvelle façon de voyager, entre ciel et sable, temples millénaires et monuments préservés, où l’on prend enfin le temps de ressentir l’essence même du Nil.



En embarquant à bord de nos élégantes dahabeyas, nos clients voguent au rythme lent du fleuve mythique, loin du tumulte, dans un univers où chaque détail a été pensé pour offrir confort, authenticité et enchantement.



Une croisière en Dahabeya, c’est l’art de la lenteur allié à l’exclusivité d’un service sur mesure, pour une parenthèse hors du temps à partager en petit comité.