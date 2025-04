Dahabeya Egypte poursuit son développement !

● Croisière sur le Nil à bord de la Dahabeya Papyrus 8J/7N Louxor Assouan et Assouan Louxor du « slow tourisme ».



Tout récemment sortie des chantiers, et construite en bois clair, elle possède tous les atouts pour rendre votre voyage inoubliable. Outre la qualité des finitions et le confort moderne, les 12 cabines sont situées sur un même pont.

Au pont supérieur, deux espaces salons (dont un avec bar) à l’arrière et à l’avant un petit jacuzzi et quelques chaises longues, permettant une détente absolue et intime. La salle à manger est elle aussi vitrée et climatisée pour une utilisation qu’il fasse chaud ou froid.

Le petit plus est un pont aménagé au dessus de la salle à manger qui permet de profiter du soleil ou des étoiles (c’est selon) pleinement.