TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

DTH Travel renforce la formation de ses guides avec un ouvrage de référence

DTH Travel publie « Essential Tour Guide Handbook », le manuel le plus complet à destination des guides touristiques.


Alors que l’industrie du tourisme poursuit sa transformation vers des expériences plus humaines, plus personnalisées et plus responsables, DTH Travel – l’un des réceptifs les plus établis en Asie – se distingue une nouvelle fois avec une initiative ambitieuse : la publication du “Essential Tour Guide Handbook”, un ouvrage inédit dédié aux guides touristiques. Rédigé par Thomas Maurer, co-propriétaire de DTH Travel, ce manuel se positionne comme le guide professionnel le plus complet à destination des accompagnateurs terrain.


Rédigé par DTH Travel le Lundi 25 Août 2025

Essential Tour Guide Handbook © DTH Travel
Essential Tour Guide Handbook © DTH Travel
DITEX

Avec ce projet éditorial, DTH Travel confirme son engagement en faveur de la montée en compétences des guides, considérés comme les premiers ambassadeurs des destinations et acteurs-clés de l’expérience client.

Il s’agit là d’un investissement stratégique, pensé pour durer, qui vient s’inscrire dans une démarche plus globale : la DTH Tour Guide Academy, un programme de formation continue déjà déployé dans les 14 destinations du réceptif.

Un ouvrage unique pour structurer et valoriser la profession de guide

Le “Essential Tour Guide Handbook” est bien plus qu’un simple manuel d’initiation ou un rappel de bonnes pratiques. Conçu comme un outil de formation professionnelle, il couvre les nombreux aspects de la réalité quotidienne d’un guide touristique :

● cadre juridique du métier et responsabilités civiles,
● posture professionnelle et gestion des situations sensibles,
● compétences de communication interculturelle,
● leadership et animation de groupe,
● prise en charge des clients à besoins spécifiques,
● évaluation post-tour et remontées d'information à l'opérationnel.

Ce livre a été pensé comme un référentiel de compétences, utilisable aussi bien par les nouveaux guides que par les professionnels confirmés. Il intègre également des modules de réflexion sur les enjeux éthiques du métier, la durabilité et l’engagement local.

Un manuel signé par un expert de terrain reconnu

L’auteur de ce guide, Thomas Maurer (également connu sous son nom thaïlandais, Chatri Thongsaimai), connaît parfaitement les réalités du métier. Il a commencé sa carrière comme tour leader en Europe, avant d’exercer comme guide, puis manager, dans des destinations aussi diverses que l’Égypte, les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Russie, la Chine ou encore la Thaïlande.

Installé depuis plus de 35 ans à Bangkok, Thomas Maurer a rejoint la direction de DTH Travel en 2022 en tant que co-propriétaire. Il joue un rôle moteur dans le repositionnement de l’entreprise afin de développer de nouvelles offres ancrées dans des valeurs fortes : authenticité, durabilité, excellence du service et valorisation des talents locaux.
L'auteur du livre, Thomas Maurer en compagnie d'un guide de la compagnie © DTH Travel
L'auteur du livre, Thomas Maurer en compagnie d'un guide de la compagnie © DTH Travel

Un outil performant au service à la DTH Tour Guide Academy

Ce manuel s’intègre désormais pleinement au dispositif de formation de l’entreprise, la DTH Tour Guide Academy, déployée chaque année dans chacune des 14 destinations de DTH Travel : Thaïlande, Vietnam, Philippines, Japon, Sri Lanka, Laos, Cambodge, Chine, Hong Kong, Malaisie, Singapour, Myanmar, Bhoutan et Maldives.

La DTH Tour Guide Academy est une initiative interne, née bien avant le changement de nom de Diethelm Travel à DTH Travel, et qui rencontre un écho très favorable auprès des guides, qu’ils soient salariés ou freelances. Chaque session est conçue pour :

● actualiser les compétences des guides selon les attentes clients,
● transmettre les protocoles liés aux sites patrimoniaux, religieux ou muséaux,
● aborder les différences de posture selon les profils voyageurs (groupes, FIT, luxe, jeunes, seniors),
● encourager l’esprit critique et la capacité à ajuster les circuits selon les retours du terrain,
● favoriser l’intégration des enjeux RSE dans l’exercice du métier.

Le nouveau manuel vient appuyer ce programme et offre aux guides un outil de référence durable, utilisable au quotidien. Il permet aussi d’harmoniser les bonnes pratiques et les critères de qualité tout en tenant compte des spécificités locales.
Guide Thanh © DTH Travel
Guide Thanh © DTH Travel

Le guide : ambassadeur et pilier de l’expérience DTH Travel

DTH Travel considère ses guides comme partie intégrante de son équipe, et non comme de simples prestataires. Ils jouent un rôle central dans la co-construction de l’expérience client, en lien permanent avec les équipes opérationnelles, réservation, direction pays, produit et qualité.

Cette coordination continue permet à DTH Travel de proposer des itinéraires réactifs, ajustés et véritablement personnalisés – y compris pour les voyageurs les plus exigeants.

« Nos guides sont le prolongement de notre marque sur le terrain. Ils donnent vie à nos valeurs. Leur implication et leur capacité à créer du lien sont ce qui transforme un voyage en souvenir inoubliable », souligne Stephan Roemer, CEO de DTH Travel.

Un tourisme durable qui commence par l’humain

Cette démarche de formation s’inscrit dans la vision plus large portée par DTH Travel : celle d’un tourisme respectueux des populations locales, des cultures et de l’environnement. Pour que ces valeurs se traduisent concrètement, elles doivent être portées par ceux qui sont sur le terrain – les guides.
« La DTH Tour Guide Academy m’a permis de mieux comprendre les attentes des voyageurs tout en valorisant ma propre culture. C’est une expérience enrichissante, qui dépasse le cadre professionnel », partage l’un des guides touristiques du réceptif.

À travers ce nouveau manuel et la DTH Tour Guide Academy, DTH Travel donne à ses collaborateurs les moyens d’être à la fois passeurs de savoirs, médiateurs culturels et garants d’une expérience fluide et authentique pour les voyageurs.
Tour Guide Training © DTH Travel
Tour Guide Training © DTH Travel



Lu 208 fois

Tags : DTH Travel
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 25 Août 2025 - 00:05 Au cœur de la culture polynésienne : nos voyages à taille humaine

Lundi 25 Août 2025 - 00:05 Colombie, au rythme des ailes

Brand News DestiMaG

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande
Capable de gérer des dernières minutes et des départs jusqu’en octobre, l’Irlande est un peu à la...
IFTM
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

DTH Travel renforce la formation de ses guides avec un ouvrage de référence

DTH Travel renforce la formation de ses guides avec un ouvrage de référence
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Colombie, au rythme des ailes

DTH Travel renforce la formation de ses guides avec un ouvrage de référence

Au cœur de la culture polynésienne : nos voyages à taille humaine

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
AirMaG

AirMaG

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers
CruiseMaG

CruiseMaG

CroisiEurope lance une croisière œnologique sur le Rhône et la Saône

CroisiEurope lance une croisière œnologique sur le Rhône et la Saône
Distribution

Distribution

Lisez "Quelques pas de plus", sur la force libératrice de l’Ouest américain

Lisez "Quelques pas de plus", sur la force libératrice de l’Ouest américain
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
La Travel Tech

La Travel Tech

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Mandarin Oriental dévoile Ocean House

Mandarin Oriental dévoile Ocean House
Partez en France

Partez en France

Antibes lance "MyVizito Côte d’Azur" l’appli qui personnalise vos vacances

Antibes lance "MyVizito Côte d’Azur" l’appli qui personnalise vos vacances
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
Transport

Transport

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias