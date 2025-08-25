DTH Travel renforce la formation de ses guides avec un ouvrage de référence

Avec ce projet éditorial, DTH Travel confirme son engagement en faveur de la montée en compétences des guides, considérés comme les premiers ambassadeurs des destinations et acteurs-clés de l’expérience client.
Il s’agit là d’un investissement stratégique, pensé pour durer, qui vient s’inscrire dans une démarche plus globale : la DTH Tour Guide Academy, un programme de formation continue déjà déployé dans les 14 destinations du réceptif.
Un ouvrage unique pour structurer et valoriser la profession de guide
Le “Essential Tour Guide Handbook” est bien plus qu’un simple manuel d’initiation ou un rappel de bonnes pratiques. Conçu comme un outil de formation professionnelle, il couvre les nombreux aspects de la réalité quotidienne d’un guide touristique :
● cadre juridique du métier et responsabilités civiles,
● posture professionnelle et gestion des situations sensibles,
● compétences de communication interculturelle,
● leadership et animation de groupe,
● prise en charge des clients à besoins spécifiques,
● évaluation post-tour et remontées d'information à l'opérationnel.
Ce livre a été pensé comme un référentiel de compétences, utilisable aussi bien par les nouveaux guides que par les professionnels confirmés. Il intègre également des modules de réflexion sur les enjeux éthiques du métier, la durabilité et l’engagement local.
● cadre juridique du métier et responsabilités civiles,
● posture professionnelle et gestion des situations sensibles,
● compétences de communication interculturelle,
● leadership et animation de groupe,
● prise en charge des clients à besoins spécifiques,
● évaluation post-tour et remontées d'information à l'opérationnel.
Ce livre a été pensé comme un référentiel de compétences, utilisable aussi bien par les nouveaux guides que par les professionnels confirmés. Il intègre également des modules de réflexion sur les enjeux éthiques du métier, la durabilité et l’engagement local.
Un manuel signé par un expert de terrain reconnu
L’auteur de ce guide, Thomas Maurer (également connu sous son nom thaïlandais, Chatri Thongsaimai), connaît parfaitement les réalités du métier. Il a commencé sa carrière comme tour leader en Europe, avant d’exercer comme guide, puis manager, dans des destinations aussi diverses que l’Égypte, les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Russie, la Chine ou encore la Thaïlande.
Installé depuis plus de 35 ans à Bangkok, Thomas Maurer a rejoint la direction de DTH Travel en 2022 en tant que co-propriétaire. Il joue un rôle moteur dans le repositionnement de l’entreprise afin de développer de nouvelles offres ancrées dans des valeurs fortes : authenticité, durabilité, excellence du service et valorisation des talents locaux.
Installé depuis plus de 35 ans à Bangkok, Thomas Maurer a rejoint la direction de DTH Travel en 2022 en tant que co-propriétaire. Il joue un rôle moteur dans le repositionnement de l’entreprise afin de développer de nouvelles offres ancrées dans des valeurs fortes : authenticité, durabilité, excellence du service et valorisation des talents locaux.
Un outil performant au service à la DTH Tour Guide Academy
Ce manuel s’intègre désormais pleinement au dispositif de formation de l’entreprise, la DTH Tour Guide Academy, déployée chaque année dans chacune des 14 destinations de DTH Travel : Thaïlande, Vietnam, Philippines, Japon, Sri Lanka, Laos, Cambodge, Chine, Hong Kong, Malaisie, Singapour, Myanmar, Bhoutan et Maldives.
La DTH Tour Guide Academy est une initiative interne, née bien avant le changement de nom de Diethelm Travel à DTH Travel, et qui rencontre un écho très favorable auprès des guides, qu’ils soient salariés ou freelances. Chaque session est conçue pour :
● actualiser les compétences des guides selon les attentes clients,
● transmettre les protocoles liés aux sites patrimoniaux, religieux ou muséaux,
● aborder les différences de posture selon les profils voyageurs (groupes, FIT, luxe, jeunes, seniors),
● encourager l’esprit critique et la capacité à ajuster les circuits selon les retours du terrain,
● favoriser l’intégration des enjeux RSE dans l’exercice du métier.
Le nouveau manuel vient appuyer ce programme et offre aux guides un outil de référence durable, utilisable au quotidien. Il permet aussi d’harmoniser les bonnes pratiques et les critères de qualité tout en tenant compte des spécificités locales.
La DTH Tour Guide Academy est une initiative interne, née bien avant le changement de nom de Diethelm Travel à DTH Travel, et qui rencontre un écho très favorable auprès des guides, qu’ils soient salariés ou freelances. Chaque session est conçue pour :
● actualiser les compétences des guides selon les attentes clients,
● transmettre les protocoles liés aux sites patrimoniaux, religieux ou muséaux,
● aborder les différences de posture selon les profils voyageurs (groupes, FIT, luxe, jeunes, seniors),
● encourager l’esprit critique et la capacité à ajuster les circuits selon les retours du terrain,
● favoriser l’intégration des enjeux RSE dans l’exercice du métier.
Le nouveau manuel vient appuyer ce programme et offre aux guides un outil de référence durable, utilisable au quotidien. Il permet aussi d’harmoniser les bonnes pratiques et les critères de qualité tout en tenant compte des spécificités locales.
Le guide : ambassadeur et pilier de l’expérience DTH Travel
DTH Travel considère ses guides comme partie intégrante de son équipe, et non comme de simples prestataires. Ils jouent un rôle central dans la co-construction de l’expérience client, en lien permanent avec les équipes opérationnelles, réservation, direction pays, produit et qualité.
Cette coordination continue permet à DTH Travel de proposer des itinéraires réactifs, ajustés et véritablement personnalisés – y compris pour les voyageurs les plus exigeants.
« Nos guides sont le prolongement de notre marque sur le terrain. Ils donnent vie à nos valeurs. Leur implication et leur capacité à créer du lien sont ce qui transforme un voyage en souvenir inoubliable », souligne Stephan Roemer, CEO de DTH Travel.
Cette coordination continue permet à DTH Travel de proposer des itinéraires réactifs, ajustés et véritablement personnalisés – y compris pour les voyageurs les plus exigeants.
« Nos guides sont le prolongement de notre marque sur le terrain. Ils donnent vie à nos valeurs. Leur implication et leur capacité à créer du lien sont ce qui transforme un voyage en souvenir inoubliable », souligne Stephan Roemer, CEO de DTH Travel.
Un tourisme durable qui commence par l’humain
Cette démarche de formation s’inscrit dans la vision plus large portée par DTH Travel : celle d’un tourisme respectueux des populations locales, des cultures et de l’environnement. Pour que ces valeurs se traduisent concrètement, elles doivent être portées par ceux qui sont sur le terrain – les guides.
« La DTH Tour Guide Academy m’a permis de mieux comprendre les attentes des voyageurs tout en valorisant ma propre culture. C’est une expérience enrichissante, qui dépasse le cadre professionnel », partage l’un des guides touristiques du réceptif.
À travers ce nouveau manuel et la DTH Tour Guide Academy, DTH Travel donne à ses collaborateurs les moyens d’être à la fois passeurs de savoirs, médiateurs culturels et garants d’une expérience fluide et authentique pour les voyageurs.
« La DTH Tour Guide Academy m’a permis de mieux comprendre les attentes des voyageurs tout en valorisant ma propre culture. C’est une expérience enrichissante, qui dépasse le cadre professionnel », partage l’un des guides touristiques du réceptif.
À travers ce nouveau manuel et la DTH Tour Guide Academy, DTH Travel donne à ses collaborateurs les moyens d’être à la fois passeurs de savoirs, médiateurs culturels et garants d’une expérience fluide et authentique pour les voyageurs.
Autres articles