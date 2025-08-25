DTH Travel renforce la formation de ses guides avec un ouvrage de référence

DTH Travel publie « Essential Tour Guide Handbook », le manuel le plus complet à destination des guides touristiques.

Alors que l’industrie du tourisme poursuit sa transformation vers des expériences plus humaines, plus personnalisées et plus responsables, DTH Travel – l’un des réceptifs les plus établis en Asie – se distingue une nouvelle fois avec une initiative ambitieuse : la publication du “Essential Tour Guide Handbook”, un ouvrage inédit dédié aux guides touristiques. Rédigé par Thomas Maurer, co-propriétaire de DTH Travel, ce manuel se positionne comme le guide professionnel le plus complet à destination des accompagnateurs terrain.

Rédigé par DTH Travel le Lundi 25 Août 2025

Lu 208 fois