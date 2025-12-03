Shandrani Beachcomber ouvre son aile Adults Only

La réouverture du Shandrani Beachcomber marque le lancement d’une transformation globale destinée à moderniser l’ensemble du resort.



Les chambres et les espaces communs ont été subtilement repenséb, avec des matériaux naturels, des teintes douces et une mise en valeur renforcée du cadre mauricien. Cette évolution s’inscrit dans une volonté de proposer une expérience plus fluide, chaleureuse et connectée à la nature.



Le resort conserve néanmoins les fondamentaux qui font sa réputation : trois plages distinctes, un vaste jardin tropical, un accès direct au parc marin de Blue Bay, un golf 9 trous pitch & putt, six restaurants inclus, un large panel d’activités nautiques et un Kids Club.



La rénovation s’accompagne aussi d’une refonte des catégories de chambres : les anciennes « Superior » deviennent des Tropical Rooms, déclinées en ambiances Coral et Flora, tandis que les Tropical Ground Floor Rooms remplacent les « Superior rez-de-chaussée ».