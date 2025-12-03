TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Shandrani Beachcomber ouvre son aile Adults Only

« Shandrani For 2 » marque une nouvelle étape pour le resort


Tout juste rénové après quatre mois de travaux, Shandrani Beachcomber dévoile « Shandrani For 2 », une aile entièrement réservée aux adultes, pensée pour offrir calme, intimité et expériences exclusives au cœur du parc marin de Blue Bay. En parallèle, le resort entre dans une nouvelle ère avec des chambres repensées, une identité modernisée et de nouveaux espaces.


Shandrani Beachcomber ouvre son aile Adults Only ©DepositPhotos/PBphotos
La réouverture du Shandrani Beachcomber marque le lancement d’une transformation globale destinée à moderniser l’ensemble du resort.

Les chambres et les espaces communs ont été subtilement repenséb, avec des matériaux naturels, des teintes douces et une mise en valeur renforcée du cadre mauricien. Cette évolution s’inscrit dans une volonté de proposer une expérience plus fluide, chaleureuse et connectée à la nature.

Le resort conserve néanmoins les fondamentaux qui font sa réputation : trois plages distinctes, un vaste jardin tropical, un accès direct au parc marin de Blue Bay, un golf 9 trous pitch & putt, six restaurants inclus, un large panel d’activités nautiques et un Kids Club.

La rénovation s’accompagne aussi d’une refonte des catégories de chambres : les anciennes « Superior » deviennent des Tropical Rooms, déclinées en ambiances Coral et Flora, tandis que les Tropical Ground Floor Rooms remplacent les « Superior rez-de-chaussée ».

« Shandrani For 2 » : une aile Adults Only entre intimité et exclusivité

La grande nouveauté de cette réouverture est l’inauguration de « Shandrani For 2 », une aile entièrement dédiée aux adultes.

Située dans une zone privatisée du resort, elle propose 69 chambres entièrement rénovées dans un style tropical épuré. Les 27 Beach Rooms offrent un accès direct à la plage, tandis que les 42 Bay View Rooms, situées en étages, ouvrent sur une vue dégagée du lagon et du parc marin.

Cette aile propose également des espaces exclusifs : une plage dédiée, un bar en bord de mer et un restaurant à la cuisine internationale moderne.

TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
